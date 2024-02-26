  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Апелляция Эвертона оказалась успешной - команде Миколенко вернули 4 очка в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Апелляция Эвертона оказалась успешной - команде Миколенко вернули 4 очка в АПЛ

Англия
Обновлено

Важнейшее решение для ирисок в контексте их турнирного положения

Апелляция Эвертона оказалась успешной - команде Миколенко вернули 4 очка в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство английской Премьер-лиги снизило размер наказания для "Эвертона". Об этом информирует The Athletic.

После рассмотрения апелляции независимой комиссии по делу о нарушении правил прибыльности и устойчивого развития, руководством АПЛ было принято снизить штраф "ирисок" с 10-и до 6-и очков.

Напомним, решение о снятии 10 баллов с ливерпульской команды за нарушение финансового фэйр-плей было вынесено в ноябре 2023 года.

Таким образом, благодаря снижению штрафа, "Эвертон" поднялся с 17-го на 15-е место в турнирной таблице. Теперь у "ирисок" в активе 25 очков.

По теме
yellow-arrow
Тен Хаг - о проекте INEOS: Они хотят видеть активный, динамичный и атакующий футбол
yellow-arrow
Почеттино: Я помню, как Ливерпуль проиграл ЛЧ и ЛЕ, но они верили в свой проект
yellow-arrow
"Я бы не доверил ему наполнить свою ванну". Экс-нападающий Астон Виллы вновь прошёлся по Мудрику
Эвертон (Ливерпуль) АПЛ штраф Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (Вінниця )
26.02.2024 в 16:13
Уйня. З шейхів не знімають, в яких стільки переплат, а з Еіертона знімають
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
ANESTEZIO (Вінниця )
26.02.2024 в 16:13
Уйня. З шейхів не знімають, в яких стільки переплат, а з Еіертона знімають
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
26.02.2024 в 17:20
Бо шейхі таких адвокатів наймають, що вони доведуть що чорне то біле та навпаки А у Евертона на таких жевжиків грошей не вистачить
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
26.02.2024 в 15:54
Чудово!
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости