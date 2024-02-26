Апелляция Эвертона оказалась успешной - команде Миколенко вернули 4 очка в АПЛ

Руководство английской Премьер-лиги снизило размер наказания для "Эвертона". Об этом информирует The Athletic.

После рассмотрения апелляции независимой комиссии по делу о нарушении правил прибыльности и устойчивого развития, руководством АПЛ было принято снизить штраф "ирисок" с 10-и до 6-и очков.

Напомним, решение о снятии 10 баллов с ливерпульской команды за нарушение финансового фэйр-плей было вынесено в ноябре 2023 года.

Таким образом, благодаря снижению штрафа, "Эвертон" поднялся с 17-го на 15-е место в турнирной таблице. Теперь у "ирисок" в активе 25 очков.