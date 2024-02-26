Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Апелляция Эвертона оказалась успешной - команде Миколенко вернули 4 очка в АПЛ
Важнейшее решение для ирисок в контексте их турнирного положения
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство английской Премьер-лиги снизило размер наказания для "Эвертона". Об этом информирует The Athletic.
После рассмотрения апелляции независимой комиссии по делу о нарушении правил прибыльности и устойчивого развития, руководством АПЛ было принято снизить штраф "ирисок" с 10-и до 6-и очков.
Напомним, решение о снятии 10 баллов с ливерпульской команды за нарушение финансового фэйр-плей было вынесено в ноябре 2023 года.
Таким образом, благодаря снижению штрафа, "Эвертон" поднялся с 17-го на 15-е место в турнирной таблице. Теперь у "ирисок" в активе 25 очков.
- Читайте также Обнародованы оценки Миколенко за очередной матч в Англии
Популярное сейчас
- Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура чемпионата Украины
- Украинский футболист находится на просмотре в российском клубе
- В Реале оригинально отметили надежность Лунина в матче с Севильей
- Стали известны оценки Забарного за игру с Манчестер Сити
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
Комментарии 3