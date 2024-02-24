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Обнародованы оценки Миколенко за очередной матч в Англии

Англия
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Соперник сравнял счет в компенсированное время

Обнародованы оценки Миколенко за очередной матч в Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Матч "Брайтон" - "Эвертон" в 26-м туре АПЛ завершился вничью 1:1. "Ириски" вели в счете, а затем сумели улучшить себе положение благодаря удалению у соперника. Впрочем, хозяева не сдались, и сумели сравнять счет на 90+5 минуте.

Виталий Миколенко отыграл полный матч. Украинец отдал 77% точных пасов (23 из 30-ти), вышел победителем в 3-х единоборствах из 5-ти, трижды вынес мяч, однажды отобрал, отметился 1-м заблокированным ударом, выполнил 2 удачных лонгбола (из 4-х попыток), дважды неуспешно навесил в штрафную. Еще 13 раз был потерян мяч.

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Статистически-аналитические порталы поставили Виталию средние баллы. WhoScored оценил его действия на оценку 6,4, а Sofascore - на 6,8.

В текущем сезоне Миколенко отыграл 26 матчей за "Эвертон" во всех турнирах. Его статистика: 2 гола и всего 1 желтая карточка.

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оценки Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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