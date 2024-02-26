АПЛ. Вест Хэм – Брентфорд 4:2. La Isla BOWENita

В последние недели главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес находится под невероятным давлением, поскольку после относительно успешной первой половины сезона, его команда не могла выиграть ни одного матча в 2024 году. Кто бы мог подумать, что та победа на "Эмирейтс" против "Арсенала" в последние дни 2023-го настолько долго будет оставаться последней победой "молотобойцев" во всех турнирах. И сегодня к ним приехал "Брентфорд", против которого обычно не так легко выступать, поэтому победа вновь была под вопросом.

Впрочем то, как хозяева поля начали матч, было по-настоящему впечатляюще. Уже с первых секунд они полетели на чужие ворота и все началось классной подачей от Владимира Цоуфала, которую слегка подправил головой Уорд-Прауз и с нескольких метров в свободной позиции оказался Соучек. Чех в одно касание пробил выше ворот и это стало первым звоночком, который звенел не так долго, поскольку через минуту "молотобойцы" все же открыли счет.

Перехват на чужой половине поля от Альвареса, который и начал атаку, далее комбинация между Соучеком, Уорд-Праузом и Пакета и бразилец отдает пас в центр на Боуэна, который красиво пробил в ближний угол. Мяч от стойки залетел в ворота Флеккена. На этом ребята Мойеса останавливаться не хотели, впоследствии полетел и второй гол, снова от Боуэна. Цоуфал отдал классный прострел вдоль ворот и Боуэн в касание пробил в тот же угол, что и несколькими мгновениями ранее. 2:0. Настоящий холодный душ для Томаса Франка и его команды.

"Брентфорд" сразу собрался в круг, где Айвен Тоуни пытался подбодрить свою команду. Кажется, это сработало и этот удар они выдержали. Игра слегка успокоилась и наконец мы увидели какие-то ответы от "пчел". Тоуни в одной атаке выдержал великолепную паузу и отдал на Льюиса-Поттера, который увидел забегание в штрафную от Мопе и отдал на нападающего, а тот в падении немного неуклюже, но нашел верхний ближний угол Ареола. 2:1 и матч еще точно не завершен.

Правда продолжения голевого банкета мы не увидели. "Вест Хэм" понял, что легкой прогулки все же сегодня не будет, а "Брентфорд" почувствовал, что они выдержали этот стартовый штурм от соперника и могут зацепиться за результат. Игра перешла в фазу позиционных атак в исполнении обоих коллективов. Ближе к концу первого тайма интересные атаки проходили у гостей, в частности благодаря стараниям Льюиса-Поттера и Тоуни, но сравнять счет так и не получилось, поэтому все перенесли на вторую половину встречи.

А уже там "Вест Хэм" восстановил себе преимущество в два мяча, хотя перед этим именно команда Франка создала несколько неплохих моментов. Мохамед Кудус прошел по правому флангу и отдал элегантную и мягкую подачу на Боуэна, который без проблем расстрелял Флеккена и оформил хет-трик. До этого Джаррод не мог забить в 7-ми матчах подряд, а сегодня сразу три мяча, это первый хет-трик Боуэна в профессиональной карьере после того, как на его счету было 15 дублей.

А потом к этому празднику на стадионе "молотобойцев" добавилось немного бразильского карнавала: Эмерсон Палмиери решил влепить по воротам из-за пределов штрафной площади и приложился настолько вкусно и точно, что это взятие ворот стало главным украшением данной встречи. Да, Эмерсон хоть и не играет за сборную Бразилии, но все же остается представителем этой футбольной культуры. 4:1 и на подобное "Брентфорду" уже не было что ответить.

Последние минуты превратились в формальность, в которой хозяева уже не особо хотели стараться и тратить силы, а гости все же пытались что-то изменить, у Йоана Висса даже получилось это сделать после прохода по центру и волшебного удара в дальний угол. Однако это взятие ворот не смогло испортить вечеринку местным болельщикам.

Первая победа "Вест Хэма" в 2024 году, которая позволяет им подняться на 8-ю строчку, опередив "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл". А команда Томаса Франка остается 16-й, от зоны вылета 5 очков, они в относительной безопасности, впрочем надо что-то менять. Возможно, снова попробовать Егора Ярмолюка в стартовом составе, ведь украинец сегодня снова остался неиспользованной заменой.

АПЛ, 26-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Вест Хэм" — "Брентфорд" 4:2

Голы: Боуэн (5, 7, 63), Эмерсон (69) — Мопе (13), Висса (82)

"Вест Хэм": Ареола — Цоуфал, Зума, Мавропанос, Эмерсон — Соучек, Альварес — Кудус (Джонсон, 90+4), Уорд-Прауз, Пакета (Антонио, 76) — Боуэн

"Брентфорд": Флеккен — Занка, Айер, Ми (Коллинз, 61) — Льюис-Поттер, Оньека (Янельт, 74), Норгор, Йенсен (Дамсгор, 77), Регилон (Рорслев, 73) — Тоуни, Мопе (Висса, 73)

Предупреждения: Альварес (89) — Регилон (23), Занка (53)