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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Эрик тен Хаг требует немедленной реабилитации

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После того, как на прошлых выходных "красные дьяволы" проиграли "Фулхэму", на команду снова свалилась очередная порция критики, несмотря на недавнюю победную серию.

В прошлый раз, когда манкунианцы приехали на этот стадион, они покидали поле побежденными. Необходимо брать реванш и возвращаться к победам, но и соперник у них непростой.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 28 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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