Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

После того, как на прошлых выходных "красные дьяволы" проиграли "Фулхэму", на команду снова свалилась очередная порция критики, несмотря на недавнюю победную серию.

В прошлый раз, когда манкунианцы приехали на этот стадион, они покидали поле побежденными. Необходимо брать реванш и возвращаться к победам, но и соперник у них непростой.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 28 февраля.

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