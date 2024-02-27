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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Эрик тен Хаг требует немедленной реабилитации
Getty Images / Global Images Ukraine
После того, как на прошлых выходных "красные дьяволы" проиграли "Фулхэму", на команду снова свалилась очередная порция критики, несмотря на недавнюю победную серию.
В прошлый раз, когда манкунианцы приехали на этот стадион, они покидали поле побежденными. Необходимо брать реванш и возвращаться к победам, но и соперник у них непростой.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 28 февраля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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