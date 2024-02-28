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Источник: Салах подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
Инсайд от соотечественника звезды мерсисайдцев
Empire of the Kop
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах якобы будет выступать в чемпионате Саудовской Аравии в следующем сезоне. Об этом сообщил известный в прошлом египетский экс-форвард "Аякса" и "Тоттенхэма" Мидо.
"Мохамед Салах в следующем сезоне будет играть в Саудовской профессиональной лиге. Контракт подписан", — написал Мидо в своём аккаунте в социальной сети X (ранее - Twitter).
Напомним, ранее сообщалось, что
Утверждение Мидо выглядит крайне сомнительным в виде того, что Салах имеет еще 16 месяцев по действующему контракту с “Ливерпулем”, и поэтому он не может подписывать соглашения с другим клубом, пока не будет достигнута договоренность о трансфере.
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