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Источник: Салах подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии

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Инсайд от соотечественника звезды мерсисайдцев

Источник: Салах подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии

Empire of the Kop

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Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах якобы будет выступать в чемпионате Саудовской Аравии в следующем сезоне. Об этом сообщил известный в прошлом египетский экс-форвард "Аякса" и "Тоттенхэма" Мидо.

"Мохамед Салах в следующем сезоне будет играть в Саудовской профессиональной лиге. Контракт подписан", — написал Мидо в своём аккаунте в социальной сети X (ранее - Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что заплатить за вингера сумму в размере 200 миллионов фунтов стерлингов готов "Аль-Иттихад".

Утверждение Мидо выглядит крайне сомнительным в виде того, что Салах имеет еще 16 месяцев по действующему контракту с “Ливерпулем”, и поэтому он не может подписывать соглашения с другим клубом, пока не будет достигнута договоренность о трансфере.

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Саудовская Аравия Ливерпуль Мохамед Салах Ахмед Мидо
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Опубликовал: Александр Бураков
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