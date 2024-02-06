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Аль-Иттихад готов заплатить за Салаха 200 млн фунтов
Ливерпуль получил рекордное предложение по трансферу Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовский "Аль-Иттихад" не сдается, они снова попытаются подписать звезду "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
По информации Тһе Athletic, аравийцы готовы заплатить за вингера около 200 миллионов фунтов стерлингов.
"Ливерпуль" пока не заинтересован в продаже своего лидера, но такая рекордная сумма может заставить руководство пересмотреть свою позицию.
Напомним, что контракт Салалаха с "красными" действует до июня 2025 года.
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Источник:DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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