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Аль-Иттихад готов заплатить за Салаха 200 млн фунтов

Англия
Обновлено

Ливерпуль получил рекордное предложение по трансферу Салаха

Аль-Иттихад готов заплатить за Салаха 200 млн фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Саудовский "Аль-Иттихад" не сдается, они снова попытаются подписать звезду "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

По информации Тһе Athletic, аравийцы готовы заплатить за вингера около 200 миллионов фунтов стерлингов.

"Ливерпуль" пока не заинтересован в продаже своего лидера, но такая рекордная сумма может заставить руководство пересмотреть свою позицию.

Напомним, что контракт Салалаха с "красными" действует до июня 2025 года.

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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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