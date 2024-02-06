Аль-Иттихад готов заплатить за Салаха 200 млн фунтов

Саудовский "Аль-Иттихад" не сдается, они снова попытаются подписать звезду "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

По информации Тһе Athletic, аравийцы готовы заплатить за вингера около 200 миллионов фунтов стерлингов.

"Ливерпуль" пока не заинтересован в продаже своего лидера, но такая рекордная сумма может заставить руководство пересмотреть свою позицию.

Напомним, что контракт Салалаха с "красными" действует до июня 2025 года.