Саудовские клубы нацелились на игроков Ливерпуля и Манчестера Сити

Саудовские клубы нацелились на игроков "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

Как отмечается, этим летом команды из Саудовской лиги собираются потратить 2 миллиарда евро на лидеров "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" а именно на Салаха и Кевина де Брюйне. Также саудиты сосредоточатся на привлечении молодых игроков в лигу.

