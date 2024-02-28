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Почеттино: Никто не критикует Ливерпуль и Сити но в Челси всё по-другому из-за потраченного млрда фунтов
Почеттино пожаловался на несправедливую критику
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино считает утомительными разговоры о миллиардных тратах лондонского клуба.
"Никто не говорит ничего негативного о "Ливерпуле" или "Сити". Если ты выигрываешь - ты выигрываешь, если проигрываешь - проигрываешь. Это нормально, ничего не произошло.
Но в "Челси" все совсем по-другому из-за давления 1 млрд фунтов, потраченных на команду. Для меня это несправедливо, но говоря это, я принимаю другие мнения.
Всегда эта цифра составляет один миллиард фунтов стерлингов. Не знаю. Я считаю, что это несправедливо. Это мой взгляд с моей позиции. Они считают, что мы проигрывает из-за слишком больших расходов. Нет, обстоятельства "Челси" — это обстоятельства "Челси".
Когда новые владельцы сюда прибыли, они хотели построить что-то отличное от прошлого. Вот что мы должны понять. Мы часть этой структуры, которая хочет двигаться вперед. Этот проект только в начале", - цитирует аргентинца The Telegraph.
Сегодня "синие" примут у себя дома "Лидс" в 1/8 финала Кубка Англии. Начало - в 21:30 по киевскому времени.
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