Почеттино: Никто не критикует Ливерпуль и Сити но в Челси всё по-другому из-за потраченного млрда фунтов

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино считает утомительными разговоры о миллиардных тратах лондонского клуба.

"Никто не говорит ничего негативного о "Ливерпуле" или "Сити". Если ты выигрываешь - ты выигрываешь, если проигрываешь - проигрываешь. Это нормально, ничего не произошло.

Но в "Челси" все совсем по-другому из-за давления 1 млрд фунтов, потраченных на команду. Для меня это несправедливо, но говоря это, я принимаю другие мнения.

Всегда эта цифра составляет один миллиард фунтов стерлингов. Не знаю. Я считаю, что это несправедливо. Это мой взгляд с моей позиции. Они считают, что мы проигрывает из-за слишком больших расходов. Нет, обстоятельства "Челси" — это обстоятельства "Челси".

Когда новые владельцы сюда прибыли, они хотели построить что-то отличное от прошлого. Вот что мы должны понять. Мы часть этой структуры, которая хочет двигаться вперед. Этот проект только в начале", - цитирует аргентинца The Telegraph.