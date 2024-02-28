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Официально: Кристал Пэлас продлил контракт со своим опорником
Шейк Дукуре остается в английском клубе
twitter.com/FabrizioRomano
Опорный полузащитник "Кристал Пэлас" Шейк Дукуре подписал новый контракт с клубом.
24-летний игрок, который присоединился к команде в 2022 году, продлил свое пребывание на "Селхерст Парк" до 2029 года.
"Я очень рад посвятить свое будущее "Кристал Пэлас". Мне очень понравилось время, проведенное здесь", - сказал Шейк.
Напомним, что Дукуре в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 11 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.
Cheick Doucouré.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 28, 2024
We are delighted to announce that Cheick Doucouré has signed a new long-term contract with the club ❤️????
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