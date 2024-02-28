  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Кристал Пэлас продлил контракт со своим опорником
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Кристал Пэлас продлил контракт со своим опорником

Англия

Шейк Дукуре остается в английском клубе

Официально: Кристал Пэлас продлил контракт со своим опорником

twitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

Опорный полузащитник "Кристал Пэлас" Шейк Дукуре подписал новый контракт с клубом.

24-летний игрок, который присоединился к команде в 2022 году, продлил свое пребывание на "Селхерст Парк" до 2029 года.

"Я очень рад посвятить свое будущее "Кристал Пэлас". Мне очень понравилось время, проведенное здесь", - сказал Шейк.

Напомним, что Дукуре в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 11 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.

По теме
yellow-arrow
Игрок сборной Англии успешно перенес операцию
yellow-arrow
Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
yellow-arrow
Тен Хаг - о сотрудничестве с Рэтклиффом: Мы постоянно говорим о будущем
Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Crystal Palace
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости