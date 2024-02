Официально: Кристал Пэлас продлил контракт со своим опорником

Опорный полузащитник "Кристал Пэлас" Шейк Дукуре подписал новый контракт с клубом.

24-летний игрок, который присоединился к команде в 2022 году, продлил свое пребывание на "Селхерст Парк" до 2029 года.

Напомним, что Дукуре в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 11 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.

