Кубок Англии. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:1. Каземиро вырывает победу на 89 минуте

Кубок Англии, 1/8 финала

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Крис Кавана

Не в лучших кондициях подходил МЮ к этому матчу, если посмотреть со стороны кадровых потерь. На скамье запасных гостей сегодня были только трое футболистов старше 21 года. А большинство молодежи – практически без опыта во взрослом футболе.

Несмотря на это, "Ноттингем" в первом тайме просто страдал от постоянных атак "манкунианцев". Однако на помощь хозяевам пришла старая-добрая нереализация соперников. На восьмую минуту "красные дьяволы" дважды должны были забивать: Антони сначала попал в перекладину, затем удар Мактоминея в упор потянул Тернер.

В середине второго тайма и “лесники” создали свой шанс. Однако сначала предшествовал момент Рашфорда: его пушечный удар из пределов штрафной полетел чуть выше поперечины. Помог хозяевам ответить Амрабат, привезший атаку на свои ворота – Онана эффектным сейвом подстраховала партнера.

На старте второго тайма "Ноттингем" забрал инициативу в атаке в свои ноги. Два в один выходили хозяева, но Онана сумел выручить. Спустя еще несколько минут (на 52) голкипер еще и отразил мощный удар Ориги.

До 89 минуты можно вспомнить лишь момент Мактоминея, который едва не замкнул мяч в ворота удар-передачу от Фернандеша. Команды чувствовали, что не хотят рисковать и лучше дотянуть до овертайма. Однако один из героев победы "Ноттингема" над МЮ в предыдущем матче 30 декабря Эланга теперь сыграл за свою бывшую команду.

Он сфолил на левом фланге. Оттуда в штрафную из стандарта прострелил Фернандеш, а Каземиро головой перевел мяч в ворота. Пятый гол в сезоне для бразильца.

CASEEEEEE ????????



The Brazilian puts it all on the line to give @ManUtd a late lead!#EmiratesFACup pic.twitter.com/FrNtI56wEa — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 28, 2024

Из добавленных арбитром сначала пять минут команды сыграли десять. Однако это не помогло хозяевам. Где-то тен Хаг сбил темп заменами, где-то и сами “лесники” уже не могли.

"Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале сыграет против "Ливерпуля". Вроде как и прошли "манкунианцы", но соперник – далеко не лучший. Игра состоится на "Олд Траффорд" 16 или 17 марта.

"Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Каземиро 89

Ноттингем: Тернер – Уильямс, Фелипе, Мурилло, Тоффоло – Йейтс (Рейна 90+4), Данилу (Рибейру 90+4) – Эланга, Гиббс-Уайт, Ориги (Хадсон-Одой 79) – Авонии.

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Варан, Линделоф, Амрабат (Эванс 90+4) – Каземиро, Мактоминей (Мейну 90+4) – Антони (Диалло 73), Фернандеш, Гарначо – Рашфорд

Предупреждение: Линделоф 77