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Клопп рассказал, когда вернётся на поле Салах
Лидер красных по-прежнему восстанавливается
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предоставил обновлённую информацию относительно физического состояния вингера команды Мохаммеда Салаха.
"Мо Салах не будет готов играть завтра, но он на пути к возвращению. Может быть, на следующей неделе он уже будет с нами. Этот момент подходит всё ближе.
Честно говоря, я не думаю, что он слишком далёк от возвращения в строй, но завтра он не сыграет", - цитирует немца журналист Фабрицио Романо.
Напомним, завтра "Ливерпуль" сыграет против "Ноттингема" в 27-м туре английской Премьер-Лиги. Начало встречи - в 16:00 по Киеву.
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