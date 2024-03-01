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Клопп рассказал, когда вернётся на поле Салах

Англия

Лидер красных по-прежнему восстанавливается

Клопп рассказал, когда вернётся на поле Салах

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предоставил обновлённую информацию относительно физического состояния вингера команды Мохаммеда Салаха.

"Мо Салах не будет готов играть завтра, но он на пути к возвращению. Может быть, на следующей неделе он уже будет с нами. Этот момент подходит всё ближе.

Честно говоря, я не думаю, что он слишком далёк от возвращения в строй, но завтра он не сыграет", - цитирует немца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, завтра "Ливерпуль" сыграет против "Ноттингема" в 27-м туре английской Премьер-Лиги. Начало встречи - в 16:00 по Киеву.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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