Клопп рассказал, когда вернётся на поле Салах

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предоставил обновлённую информацию относительно физического состояния вингера команды Мохаммеда Салаха.

"Мо Салах не будет готов играть завтра, но он на пути к возвращению. Может быть, на следующей неделе он уже будет с нами. Этот момент подходит всё ближе.

Честно говоря, я не думаю, что он слишком далёк от возвращения в строй, но завтра он не сыграет", - цитирует немца журналист Фабрицио Романо.