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Ришарлисон выбыл на несколько недель из-за травмы

Англия

Постекоглу рассказал о 26-летнем форварде

Ришарлисон выбыл на несколько недель из-за травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу сообщил, что нападающий Ришарлисон получил повреждение.

"Он пропустит две-три недели из-за травмы колена".

Ришарлисон в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 22 матча, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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