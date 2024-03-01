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Ришарлисон выбыл на несколько недель из-за травмы
Постекоглу рассказал о 26-летнем форварде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу сообщил, что нападающий Ришарлисон получил повреждение.
"Он пропустит две-три недели из-за травмы колена".
Ришарлисон в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 22 матча, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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