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Тоттенхэм ведёт переговоры о продлении контракта с Сон Хын Мином
Стороны планируют продолжить сотрудничество
Faisal HQ / Автор неизвестен
"Тоттенхэм" ведет переговоры о продлении контракта с капитаном команда Сон Хын Мином. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее - Twitter).
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По информации источника, руководство лондонского клуба не намерено продавать 31-летнего южнокорейца, несмотря на интерес со стороны ряда команд из Саудовской Аравии. На данный момент переговоры находятся на продвинутой стадии.
Напомним, Сон выступает в составе "Тоттенхэма" с 2015 года. В текущем сезоне на счету корейца 12 голов и 6 результативных передач в 23-х матчах во всех турнирах. Его действующий контракт со "шпорами" действует до конца июня следующего года.
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