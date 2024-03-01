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Совладелец Кристал Пэлас - о правилах фэйр-плей: Это мошенничество
Текстор недоволен правилами финансового фэйр-плей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор недоволен финансовыми правилами Премьер-лиги.
"Без разницы, есть ли у вас миллиард долларов, вам все равно запрещено их тратить. Очевидно, что эти правила созданы для того, чтобы клубы, которые не имеют больших доходов, не могли догнать богатых. Правила финансового фэйр-плей - мошенничество, если говорить о стабильности".
"Кристал Пэлас" занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ и имеет 28 баллов. Они отстают от лидера ("Ливерпуля") на 32 очка.
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