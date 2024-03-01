Совладелец Кристал Пэлас - о правилах фэйр-плей: Это мошенничество

Совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор недоволен финансовыми правилами Премьер-лиги.

"Без разницы, есть ли у вас миллиард долларов, вам все равно запрещено их тратить. Очевидно, что эти правила созданы для того, чтобы клубы, которые не имеют больших доходов, не могли догнать богатых. Правила финансового фэйр-плей - мошенничество, если говорить о стабильности".