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Совладелец Кристал Пэлас - о правилах фэйр-плей: Это мошенничество

Англия

Текстор недоволен правилами финансового фэйр-плей

Совладелец Кристал Пэлас - о правилах фэйр-плей: Это мошенничество

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Совладелец "Кристал Пэлас" Джон Текстор недоволен финансовыми правилами Премьер-лиги.

"Без разницы, есть ли у вас миллиард долларов, вам все равно запрещено их тратить. Очевидно, что эти правила созданы для того, чтобы клубы, которые не имеют больших доходов, не могли догнать богатых. Правила финансового фэйр-плей - мошенничество, если говорить о стабильности".

"Кристал Пэлас" занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ и имеет 28 баллов. Они отстают от лидера ("Ливерпуля") на 32 очка.

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Кристал Пэлас (Лондон) Джон Текстор
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Источник:
DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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