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Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Какой Габриэл станет героем матча на этот раз?

Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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В последнее время в команде Микеля Артеты главными героями встречи становятся джентльмены по имени Габриэл. То Габриэл Магальяеш забьет головой, то Габриэл Мартинелли красиво решит выход один на один, то Габриэл Жезус порадует классным ударом по воротам соперника.

Окей, Жезус на самом деле сейчас не в лучшей форме, поэтому мы сделаем ставку на Мартинелли. А кто же действительно проявит себя на полную? Узнаем совсем скоро!

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 4 марта.

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Английская Премьер-лига. 27 тур.

4 марта. 22:00. Шеффилд. "Бремолл Лейн"

Главный судья: Сэмюэлл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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