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Холанд за четыре игры стал рекордсменом Ман Сити по числу результативных действий в матчах с МЮ в АПЛ
Норвежец не устаёт бить всевозможные рекорды
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отметился очередным достижением.
Благодаря забитому голу в ворота "Манчестер Юнайтед" (3:1), норвежец довёл число результативных действий в матчах против "манкунианцев" в английской Премьер-Лиге до 9 (6 голов, 3 результативных передачи).
Как сообщает Squawka, такие цифры является рекордными для футболистов "Сити". Для преодоления этой отметки Холанду понадобилось лишь 4 игры против "МЮ" в АПЛ.
Erling Haaland has now been directly involved in more Premier League goals against Man Utd than any Man City player in the competition’s history.— Squawka (@Squawka) March 3, 2024
◎ 4 games
◉ 6 goals
◉ 3 assists
Unbelievable numbers. ???? pic.twitter.com/uNZbhf04U3
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