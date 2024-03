Холанд за четыре игры стал рекордсменом Ман Сити по числу результативных действий в матчах с МЮ в АПЛ

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отметился очередным достижением.

Благодаря забитому голу в ворота "Манчестер Юнайтед" (3:1), норвежец довёл число результативных действий в матчах против "манкунианцев" в английской Премьер-Лиге до 9 (6 голов, 3 результативных передачи).

Как сообщает Squawka, такие цифры является рекордными для футболистов "Сити". Для преодоления этой отметки Холанду понадобилось лишь 4 игры против "МЮ" в АПЛ.

Erling Haaland has now been directly involved in more Premier League goals against Man Utd than any Man City player in the competition’s history.



◎ 4 games

◉ 6 goals

◉ 3 assists



Unbelievable numbers. ????