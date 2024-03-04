  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Холанд за четыре игры стал рекордсменом Ман Сити по числу результативных действий в матчах с МЮ в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд за четыре игры стал рекордсменом Ман Сити по числу результативных действий в матчах с МЮ в АПЛ

Англия
Обновлено

Норвежец не устаёт бить всевозможные рекорды

Холанд за четыре игры стал рекордсменом Ман Сити по числу результативных действий в матчах с МЮ в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отметился очередным достижением.

Благодаря забитому голу в ворота "Манчестер Юнайтед" (3:1), норвежец довёл число результативных действий в матчах против "манкунианцев" в английской Премьер-Лиге до 9 (6 голов, 3 результативных передачи).

Как сообщает Squawka, такие цифры является рекордными для футболистов "Сити". Для преодоления этой отметки Холанду понадобилось лишь 4 игры против "МЮ" в АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Гари Невилл: Арсенал и Ливерпуль должны обыграть Сити, чтобы бороться за АПЛ
yellow-arrow
Фоден установил собственный рекорд результативности в одном сезоне
yellow-arrow
Казалось, что будет бой. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1. Видеообзор матча
АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед рекорд Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Squawka
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости