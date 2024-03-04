АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Арсенал 0:6. Лежачего не бьют

Последняя команда Английской Премьер-лиги - это статус, от которого мало чего ожидаешь. Вряд ли перед матчем кто-то всерьез думал, что "клинки" смогут оказать какое-то сопротивление команде Микеля Артеты. Но настолько безнадежный "Шеффилд Юнайтед" - это не то чтобы сюрприз, это просто сочувствие и непонимание. Кажется, что они вышли сегодня не играть в футбол, а просто отбыть свои номера на поле.

Уже с первых секунд машина Артеты полетела уничтожать своих оппонентов. Сначала перекладина и выбитый мяч буквально с линии ворот, а через минуту уже забитый гол. Это Мартин Эдегор замкнул классный прострел от Деклана Райса. Далее Богл после прострела уже с другого фланга, от Букайо Сака, занес круглого в собственные ворота. Все продолжилось голом от Габриэла Мартинелли, правда там немного помог рикошет от соперника.

После этого Крис Уайлдер срочно заменил Оливера Норвуда, как будто только в нем была вся проблема. Выход Озборна никак не остановил "канониров". До конца тайма Кай Хаверц отправил четвертый, а Деклан Райс - пятый. Интересно, о чем вообще можно говорить со своими футболистами в перерыве после такого первого тайма. У "Шеффилда" не было буквально ни одной атаки, а тот единственный опасный выпад, который так и не завершился голом, был прерван боковым арбитром, который сигнализировал об офсайде.

Болельщики на стадионе начали покидать свои места, они точно увидели достаточно и на второй тайм команды вышли играть перед полупустыми трибунами. Да, кстати, команда Криса Уайлдера сегодня стала первой в истории английского футбола, которая пропустила 5 голов в 4-х домашних матчах подряд. Вот такой антирекорд, который побить будет достаточно сложно.

После перерыва на поле вышли Осула, Болдок и Брукс, но все это выглядело обреченно и даже не хотелось особо вникать в то, что попытается изменить наставник хозяев. Казалось, что любые его шаги будут иметь одинаковый итог. Но и "Арсенал" решил поиграть в экономном режиме и так активно не летел бить рекорды лиги по количеству забитых голов в одной игре. Даже Букайо Сака ушел отдыхать после первого тайма, на поле появился Фабиу Виейра.

Для команды Микеля Артеты подобный результат точно не выглядит чем-то удивительным. В последних матчах они уже поставили на конвейер разгромы собственных соперников и "клинки" просто стали очередной жертвой этой машины. До конца матча они успели отправить в ворота соперника еще 1 гол, постарался Бен Уайт, который забил красивым ударом низом в дальний угол ворот.

Констатируем победу "Арсенала", который в очередной раз не оставил своему сопернику никаких шансов. Они приближаются к "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", которые свои матчи в этом туре выиграли немного раньше. А что касается "Шеффилд Юнайтед", то с такой игрой спастись им в этом сезоне поможет только чудо.

АПЛ, 27-й тур

Стадион: "Брэмолл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал" 0:6

Голы: Эдегор (5), Богл (13, автогол), Мартинелли (15), Хаверц (25), Райс (39), Уайт (58)

"Шеффилд Юнайтед": Грбич — Богл, Ахмедходжич (Арбластер, 64), Трасти, Робинсон — Норвуд (Озборн, 17), Соуза, Дэвис (Брукс, 46) — Макейти (Болдок, 46), Хамер — Макберни (Осула, 46)

"Арсенал": Рая — Уайт (Седрик, 66), Салиба, Габриэл, Кивиор — Эдегор, Жоржиньо (Партей, 65), Райс (Троссар, 73) — Сака (Виейра, 46), Хаверц, Мартинелли (Жезус, 66)

Предупреждение: Богл (29)