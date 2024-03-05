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Лидер Байера рассказал, кто был его кумиром в детстве

Англия
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Защитник Байера поделился своими воспоминаниями

Лидер Байера рассказал, кто был его кумиром в детстве

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник "Байера" Алехандро Гримальдо рассказал, кто был его кумиром в детстве.

"Это - Лео Месси. По моему мнению, он лучший игрок всех времен. Я вырос в Ла Масии, я видел Месси там, в "Барсе". Это было невероятно - наблюдать, как он тренируется, как он играет".

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Напомним, Алехандро присоединился к "Байеру" летом 2023 года из "Бенфики" как свободный агент.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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