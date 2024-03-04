Защитник Байера заинтересовал мюнхенскую Баварию

"Бавария" следит за правым защитником "Байера" Джереми Фримпонгом.

Если будущий тренер "Баварии" отдаст предпочтение системе с тремя защитниками, то 23-летний игрок, безусловно, будет одним из кандидатов на позицию правого защитника.

Джереми Фримпонг в этом сезоне за "Байер" сыграл 30 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 10 ассистов.