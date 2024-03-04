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Защитник Байера заинтересовал мюнхенскую Баварию

Германия

Джереми Фримпонг может стать игроком Баварии

Защитник Байера заинтересовал мюнхенскую Баварию

Фото: The Peoples Person

Новина українською

"Бавария" следит за правым защитником "Байера" Джереми Фримпонгом.

Если будущий тренер "Баварии" отдаст предпочтение системе с тремя защитниками, то 23-летний игрок, безусловно, будет одним из кандидатов на позицию правого защитника.

Джереми Фримпонг в этом сезоне за "Байер" сыграл 30 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 10 ассистов.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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