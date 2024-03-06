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Гендиректор Брайтона: Мы не хотим отпускать Де Дзерби
Логичное желание руководства английского клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Брайтона" Пол Барбер прокомментировал возможный уход из команды главного тренера Роберто Де Дзерби.
"Мы не хотим терять Де Дзерби, он один из лучших в мире. Роберто любит "Брайтон" и всех людей, которые здесь задействованы, но в какой-то момент в будущем он может решить воспользоваться своей базой навыков где-то в другом месте", - приводит слова функционера The Athletic.
Ранее
Интерес к итальянскому специалисту уже предъявляли каталонская "Барселона", а также ряд клубов английской Премьер-Лиги: "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
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