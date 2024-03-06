Гендиректор Брайтона: Мы не хотим отпускать Де Дзерби

Генеральный директор "Брайтона" Пол Барбер прокомментировал возможный уход из команды главного тренера Роберто Де Дзерби.

"Мы не хотим терять Де Дзерби, он один из лучших в мире. Роберто любит "Брайтон" и всех людей, которые здесь задействованы, но в какой-то момент в будущем он может решить воспользоваться своей базой навыков где-то в другом месте", - приводит слова функционера The Athletic.