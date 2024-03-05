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Известна сумма отступных в контракте Де Дзерби, за которую клубы смогут переманить тренера из Брайтона
Тренер заинтересовал несколько клубов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Брайтон" оценил стоимость потенциального трансфера главного тренера команды Роберто Де Дзерби.
Клубы, которые захотят подписать 44-летнего тренера, должны будут заплатить англичанам не менее 12 миллионов фунтов стерлингов.
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Роберто де Дзерби возглавил "Брайтон" в 2022 году. Он подписал контракт до июня 2026 года.
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Источник:telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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