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Известна сумма отступных в контракте Де Дзерби, за которую клубы смогут переманить тренера из Брайтона

Англия
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Тренер заинтересовал несколько клубов

Известна сумма отступных в контракте Де Дзерби, за которую клубы смогут переманить тренера из Брайтона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брайтон" оценил стоимость потенциального трансфера главного тренера команды Роберто Де Дзерби.

Клубы, которые захотят подписать 44-летнего тренера, должны будут заплатить англичанам не менее 12 миллионов фунтов стерлингов.

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Роберто де Дзерби возглавил "Брайтон" в 2022 году. Он подписал контракт до июня 2026 года.

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Источник:
telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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