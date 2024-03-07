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"Мы платим кучу денег, так что заткнитесь". Гвардиола назвал причину тяжёлого графика Манчестер Сити

Англия

Жёсткая критика от Пепа

"Мы платим кучу денег, так что заткнитесь". Гвардиола назвал причину тяжёлого графика Манчестер Сити

Фото: premierleague.com

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил своё разочарование относительно расписания команды в нынешнем сезоне.

"Поговорить о переносе матчей с Премьер-лигой? Они бы сказали: "Мы платим много денег, так что заткнитесь!".

В матче с "Копенгагеном" мне нужны были свежие ноги. Я знал, насколько устали мои игроки. В некоторых странах, когда ты играешь в среду, тебе разрешают играть в субботу. Мне нужны были свежие люди, которые смогут выдержать такой матч", - приводит слова испанца Goal.

Вчера подопечные Гвардиолы уверенно разобрались с датским "Копенгагеном" на "Этихаде" (3:1) в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, и прошли в четвертьфинал турнира.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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