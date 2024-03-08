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Арсенал – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Кто остановит машину Микеля Артеты?
Getty Images / Global Images Ukraine
7 побед подряд в последних 7 матчах Английской Премьер-лиги. Из них 4 победы завершились с преимуществом в 5 и более голов со стороны "канониров". Вот такая форма у коллектива Артеты. Они уверенно преследуют двух других претендентов на чемпионство и сейчас выглядят невероятно мощной силой.
С другой стороны у нас Томас Франк и его "Брентфорд", который выиграл только 2 из последних 13 матчей АПЛ. Фаворит здесь очевиден, "пчелам" следует надеяться только на чудо.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 9 марта.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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