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Клопп: Гвардиола – лучший тренер мира

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Испанец получил очередную порцию похвалы

Клопп: Гвардиола – лучший тренер мира

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал работу наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

“Пеп – лучший тренер мира. То, как он повлиял на футбол. Выиграл много трофеев, но ведет себя так, будто ничего не выигрывал. Невероятное желание.

Я вижу совершенство. Пеп, безусловно, именно такой», - сказал Клопп.

Завтра, 10 марта "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" встретятся в очном противостоянии на "Энфилде". Команда Клоппа перед этим поединком лидирует в АПЛ, а подопечные Гвардиолы занимают второе место. Между коллективами разрыв составляет один зачетный пункт.

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Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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