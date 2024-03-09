Клопп: Гвардиола – лучший тренер мира

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал работу наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

“Пеп – лучший тренер мира. То, как он повлиял на футбол. Выиграл много трофеев, но ведет себя так, будто ничего не выигрывал. Невероятное желание.

Я вижу совершенство. Пеп, безусловно, именно такой», - сказал Клопп.