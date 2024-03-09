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Клопп: Гвардиола – лучший тренер мира
Испанец получил очередную порцию похвалы
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал работу наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.
“Пеп – лучший тренер мира. То, как он повлиял на футбол. Выиграл много трофеев, но ведет себя так, будто ничего не выигрывал. Невероятное желание.
Я вижу совершенство. Пеп, безусловно, именно такой», - сказал Клопп.
Завтра, 10 марта "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" встретятся в очном противостоянии на "Энфилде". Команда Клоппа перед этим поединком лидирует в АПЛ, а подопечные Гвардиолы занимают второе место. Между коллективами разрыв составляет один зачетный пункт.
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