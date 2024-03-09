Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артета – о Рамсдейле: Мы хотим улучшить команду, и все
Уклонился от ответа
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал отсутствие игрового времени второго голкипера команды Аарона Рамсдейла.
“Мы пытаемся принимать каждое решение, чтобы попытаться играть лучше, улучшить команду и все. Одним из самых больших качеств Аарона является его характер и его харизма, его энтузиазм, его энергия. Он заразителен этим”, - сказал Артета.
На счету Рамсдейла в нынешнем сезоне 10 матчей, пять которых он провел в АПЛ. В общей сложности он пропустил за этот отрезок 11 голов, а также в трех поединках он оставил свои ворота сухими.
Популярное сейчас
- Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера стало на одного конкурента меньше в борьбе за прямую путевку в группу ЛЧ-2024/25
- Костюк победила японку Хонтама и вышла в третий круг Indian Wells
- Джошуа снес Нганну и передал горячий привет Фьюри
- Клопп ответил, сыграет ли Салах против Манчестер Сити в АПЛ
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО