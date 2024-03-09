Артета – о Рамсдейле: Мы хотим улучшить команду, и все

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал отсутствие игрового времени второго голкипера команды Аарона Рамсдейла.

“Мы пытаемся принимать каждое решение, чтобы попытаться играть лучше, улучшить команду и все. Одним из самых больших качеств Аарона является его характер и его харизма, его энтузиазм, его энергия. Он заразителен этим”, - сказал Артета.

На счету Рамсдейла в нынешнем сезоне 10 матчей, пять которых он провел в АПЛ. В общей сложности он пропустил за этот отрезок 11 голов, а также в трех поединках он оставил свои ворота сухими.