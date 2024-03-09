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Ливерпуль - Манчестер Сити: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Англия

Битве на Энфилде посвящается

Ливерпуль - Манчестер Сити: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

10 марта пройдет центральный матч 28-го тура АПЛ 2023/24. "Ливерпуль" дома будет принимать действующего чемпиона "Манчестер Сити", который отстает от подопечных Юргена Клоппа на один зачетный балл.

Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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