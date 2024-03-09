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Тен Хаг: Нам нужно быть спокойнее на мяче, а также иметь более высокую скорость действий
Сегодня победили Эвертон
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал победный матч с "Эвертоном" в очередном туре АПЛ (2:0).
Вы всегда должны бороться за свои очки. Нет легких игр, особенно не с "Эвертоном". У них очень хороший стиль игры и структура, и их трудно победить.
Я должен сказать, что мы создали много моментов. У нас были очень хорошие контратаки, и всего мы могли забить три-четыре гола. Мы защищались очень хорошо. У них были попытки, но мы справились с этим. Мы защищались как команда очень хорошо.
Они оказывали на нас большое давление. Нам не всегда удавалось его переиграть. Нашим игрокам нужно быть более спокойными на мяче, а также иметь более высокую скорость действий. Как только мы получим это, с большим количеством пасов и большим владением мячом, тогда мы победим соперника.
"Красные дьяволы" остались на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ. Далее они сыграют против "Ливерпуля" в Кубке Англии. Игра состоится 17-го марта.
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