Тен Хаг: Нам нужно быть спокойнее на мяче, а также иметь более высокую скорость действий

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал победный матч с "Эвертоном" в очередном туре АПЛ (2:0).

Вы всегда должны бороться за свои очки. Нет легких игр, особенно не с "Эвертоном". У них очень хороший стиль игры и структура, и их трудно победить.

Я должен сказать, что мы создали много моментов. У нас были очень хорошие контратаки, и всего мы могли забить три-четыре гола. Мы защищались очень хорошо. У них были попытки, но мы справились с этим. Мы защищались как команда очень хорошо.

Они оказывали на нас большое давление. Нам не всегда удавалось его переиграть. Нашим игрокам нужно быть более спокойными на мяче, а также иметь более высокую скорость действий. Как только мы получим это, с большим количеством пасов и большим владением мячом, тогда мы победим соперника.