Дайч - после поражения от МЮ: Думаю, что у нас сегодня было 45 чистых ударов по воротам

Менеджер "Эвертона" Шон Дайч после поражения от "Манчестер Юнайтед" (0:2) был расстроен невезением и плохой реализацией его подопечных.

Все то же самое, все то же самое, к сожалению, в последние недели. Мы должны поддерживать нашу последовательность, что мы и делаем. Но момент истины очень важен, но пока мы его не находим.

У нас отобрали 10 очков, "Манчестер Юнайтед" обыграл нас тогда, и я считал, что это была несправедливая победа для них, так же и сегодня. Мы все делали правильно, мы просто не нашли гол.

После 10 очков люди забывают, что мы выиграли четыре подряд и забивали голы беспрепятственно, так что это так. Мы попадаем в невероятные моменты и зоны. Это трудно объяснить, иногда нужно получить травму, чтобы забить гол. Это не обязательно должен быть чистый гол, ты должен получить травму, чтобы забить гол. Сейчас нужно немного подождать идеального момента.

Сегодня были моменты, когда нам просто нужен был дополнительный дюйм, дополнительный ярд, дополнительная борьба и желание забить этот гол. Это момент, который исчезает.

Удача ничего не дает. Время от времени вы можете полагаться на везение, но вы не можете полагаться на везение в течение сезона. Это последовательность. Мы делаем правильные вещи последовательно. Если отбросить голы, то это было очень хорошее выступление, особенно на выезде. У меня никогда не было столько шансов на выезде. Я думаю, что у нас сегодня было 45 чистых ударов по воротам, у них - 15. Это тяжелая статистика. Многие из них правильные, но нет смысла беспокоиться об этом, когда видишь счет в конце игры. Мы выстрелили себе в ногу с пенальти.