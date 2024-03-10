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Де Дзерби: В следующий раз во время участия в еврокубках Брайтон будет готов конкурировать

Англия

Пока команда не может бороться повсюду

Де Дзерби: В следующий раз во время участия в еврокубках Брайтон будет готов конкурировать

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал текущее положение дел в команде.

“Все люди, которые работают в “Брайтоне”, должны развиваться с этого сезона.

Прежде всего это моя ответственность. Но трудно, если у вас месяцами пять травмированных игроков, потому что мы не привыкли играть так много игр.

Я уверен, что в следующий раз, когда "Брайтон" будет играть в европейских соревнованиях, мы будем готовы конкурировать и организовать все лучшее", - сказал Де Дзерби.

Напомним, что "Брайтон" пробился в 1/8 финала Лиги Европы. Правда, в первом поединке этой стадии команда Де Дзерби уступила “Роме” со счетом 0:4. Ответный матч запланирован в Англии в следующий четверг.

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Источник:
TheAthleticFC
Опубликовал: Максим Кучер
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