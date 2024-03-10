Де Дзерби: В следующий раз во время участия в еврокубках Брайтон будет готов конкурировать

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби прокомментировал текущее положение дел в команде.

“Все люди, которые работают в “Брайтоне”, должны развиваться с этого сезона.

Прежде всего это моя ответственность. Но трудно, если у вас месяцами пять травмированных игроков, потому что мы не привыкли играть так много игр.

Я уверен, что в следующий раз, когда "Брайтон" будет играть в европейских соревнованиях, мы будем готовы конкурировать и организовать все лучшее", - сказал Де Дзерби.