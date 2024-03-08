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Де Дзерби - после 0:4 от Ромы: Соперник играл на других скоростях, а мы ещё не привыкли играть в еврокубках

Лига Европы

Экс-тренер Шахтёра не видит трагедии в случившемся поражении

Де Дзерби - после 0:4 от Ромы: Соперник играл на других скоростях, а мы ещё не привыкли играть в еврокубках

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Брайтона" Роберто де Дзерби прокомментировал разгромное поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы" (0:4).

"Мы играли в свою игру и выложились на все 100%, и, возможно, это выступление - наш максимум на данный момент. "Рома" показала свой опыт в подобных матчах, а мы ещё играть в еврокубках не привыкли, и поэтому пострадали.

Мы создали много моментов – возможно, одинаковых по количеству с соперником, но "Рома" играла на других скоростях. Это первый раз, когда "Брайтон" выступает в 1/8 финала Лиги Европы – для нас это высокий уровень, но я знаю, что мы сыграли на 20% меньше своего потенциала", - цитирует наставника официальный сайт "чаек".

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Лига Европы Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби Рома
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Источник:
Brighton
Опубликовал: Александр Бураков
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