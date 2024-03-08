Волки съели Чаек. Рома — Брайтон 4:0. Видео голов и обзор матча

"Рома" после ухода Жозе Моуриньо так прибавила в нападении, что любо-дорого смотреть. Сегодня "Волки" забивали голы на любой вкус, и особенно запомнился первый — с гениальной передачей Паредеса на Дибалу.

Тем временем "Чайки" Роберто де Дзерби терпят бедствие — они проиграли три матча кряду с общим счетом 0:8.

1/8 финала Лиги Европы. Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Брайтон" - 4:0

Голы: Дибала, 12, Лукаку, 43, Манчини, 64, Кристанте, 68