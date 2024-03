АПЛ. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:1. 90+8 минут на Энфилде – слишком много для Гвардиолы

Исторический матч. Вероятно, последний в английском этапе для Гвардиолы и Клоппа. Возможно, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" еще пересекутся в Кубке. И наверняка мы еще увидим их противостояние в другой стране, или же на уровне сборных. В любом случае, факт остается фактом. Скорее всего, дуэль лучших тренеров современности именно на британских полях подошла к концу. И если это точка в данной истории, то она получилась фантастической.

"Ливерпуль" вышел на поле в неоптимальном составе ввиду переполненного лазарета, однако "Энфилд" сегодня был особенно заряжен, стадион выступил важным фактором – болельщики хозяев очень тонко и точно ощущали каждый игровой момент, фанаты беспрерывно заряжали свою команду на борьбу.

Гвардиола же выпустил основную обойму. Пепу удалось успешно закрыть первую половину матча. В целом, игра на этом отрезке была равной, но "Сити" чуть лучше контролировал ее ход. Помог стандарт, важность их исполнения в футболе сегодня очень высока. На экваторе первой 45-минутки Де Брюйне навесил с корнера на ближнюю штангу: Аке методично оттеснил Макаллистера, Дарвин не пошел за Стоунзом, в итоге Джон прошил Келлехера в ближнем углу (0:1).

The moment Stones put us ahead! ???? ???? 0-1 ???? #ManCity pic.twitter.com/H7Ofoi5bsH

Если до перерыва мы смотрели матч в режиме "момент на момент, атака на атаку", то уже после выхода команд из раздевалок сценарий у встречи поменялся. Клопп зарядил своих парней так, что Гвардиола уже где-то к 60-й минуте точно мечтал, чтобы арбитр дал финальный свисток. "Ливерпуль" вдавил соперника в его штрафную, чего стоят только два запоротых момента Диаса. "Красные" однозначно были ближе к победе.

В дебюте второй 45-минутки ошибся Аке: защитник неудачно покатил мяч назад на Эдерсона, Дарвин перехватил снаряд и был сбит вратарем "Сити", это пенальти. Бразильский голкипер не отбил сильный и плотный выстрел Макаллистера с точки, и вдобавок попросил замену – уж слишком сильно Нуньес свалился ему на бедро (1:1).

Клопп бросил в бой Робертсона и Салаха, лидеры вышли вместо Собослаи и Брэдли, и только помогли усилить прессинг. Каждый тренер мечтает о таком бусте со скамейки. Гвардиола в ответ снял с игры Де Брюйне и Альвареса, выпустив Доку и Ковачича. Испанцу ощутимо не хватало контроля. Операторы неустанно выхватывали Кевина: бельгиец остался недоволен то ли фактом своей замены, то ли в целом тактикой Пепа.

Возможно, реализуй Жереми единственный классный момент "Сити" во втором тайме – все бы назвали Гвардиолу гением за удачное решение. Впрочем, вингер, скорее, мог превратиться в антигероя поединка, он стал участником очень спорного эпизода и чуть не подвел команду. Доку пересчитал количество ребер у Макаллистера, высоко задрав ногу, а дело было в штрафной площадке "горожан". Мнения разделились: один скажет, что в таком матче это не пенальти, другой – что это точно 11-метровый. Майкл Оливер стал приспешником первого лагеря.

????️ Jürgen Klopp: “It’s a penalty for all football people on the planet.” pic.twitter.com/GiOgjbFy6F