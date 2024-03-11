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Почеттино - о возможном возвращении Моуриньо: Если игроки думают, что добьются большего без меня - я уйду
Аргентинец не держится за своё место
Sky Sports
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино отреагировал на слухи о возможном возвращении Жозе Моуриньо.
Во время выездного матча против "Брентфорда" (2:2) со стороны болельщиков лондонского клуба доносились кричалки с призывами вернуть португальского специалиста на пост наставника "синих".
"Я уважаю Жозе. Он мой друг, и он был потрясающим тренером для этого клуба. Обстоятельства есть обстоятельства. Нам нужно продолжать настаивать, верить в себя и принимать всё, что исходит от фанатов. Конечно, я уважаю болельщиков.
Вам надо спросить игроков (обращается к журналистам - прим.). Если они считают, что с другим тренером они добьются большего, я первый скажу: "Эй, они могут пойти и поговорить с владельцем и спортивным директором.
Вы видите, что я обеспокоен этим? Нет. Послушайте, является ли настрой игроков проблемой? Нет. Они достаточно умны. В этом нет никаких сомнений. Я приехал сюда, потому что знал, что будет тяжело, но также знал, что нам понадобятся время и вера", - приводит слова аргентинца Goal.
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