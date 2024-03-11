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Санчо не хочет возвращаться в МЮ, пока клуб возглавляет тен Хаг - Bild
Джейдон не намерен возвращаться к тен Хагу
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Джейдон Санчо не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед", пока Эрик тен Хаг остается во главе клуба, сообщает немецкий Bild.
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По информации источника, Санчо обвиняет тен Хага в своём игровом спаде, и не хочет снова выступать под руководством нидерландского тренера. Существует вероятность того, что хавбек может провести ещё один сезон в аренде в дортмундской "Боруссии". Однако, в таком случае англичанину придётся пойти на значительное сокращение зарплаты.
Напомним, Санчо не играл за "красных дьяволов" с августа после ссоры с Тен Хагом, и вернулся в немецкий клуб на правах аренды.
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