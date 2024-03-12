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Мастерский мяч Мудрика. Челси - Ньюкасл 3:2. Обзор матча и видео голов
Видеообзор победы Челси с голом Мудрика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" одержал свою 11 победу в чемпионате Англии, победив в зрелищном матче "Ньюкасл". Команды забили на двоих пять голов, и один из мячей – на счету Михаила Мудрика, который вышел на поле на замену. Именно гол Мудрика в итоге стал победным. "Челси" остается одиннадцатым в турнирной таблице АПЛ, "Ньюкасл" – десятый.
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АПЛ, 28-й тур. Лондон, "Стэмфорд Бридж".
Голы: Джексон 6, Палмер 57, Мудрик 76 – Исак 43, Мерфи 90
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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