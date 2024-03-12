Почеттино - про гол Мудрика в матче с Ньюкаслом: Это то, что должен делать игрок, выходящий на замену

Наставник лондонского "Челси" Маурисио Почеттино оценил выступление Михаила Мудрика во вчерашнем матче 28-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (3:2).

Напомним, украинский вингер появился на поле во втором тайме, и уже через несколько минут поразил ворота соперника, забив третий гол своей команды.

"Это был очень хороший гол, и именно этого мы ожидаем от игрока, вышедшего со скамейки запасных - влияния на результат.

Теперь ему придётся конкурировать с разными футболистами на позиции, на которой он может играть и заслуживает играть.

Будет ли Мудрик играть в основе? Это скорее вопрос к нему, чем ко мне", - цитирует аргентинца Football London.