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Почеттино - про гол Мудрика в матче с Ньюкаслом: Это то, что должен делать игрок, выходящий на замену
Коуч синих похвалил украинского вингера за удачную игру
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник лондонского "Челси" Маурисио Почеттино оценил выступление Михаила Мудрика во вчерашнем матче 28-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (3:2).
Напомним, украинский вингер появился на поле во втором тайме, и уже через несколько минут поразил ворота соперника, забив третий гол своей команды.
"Это был очень хороший гол, и именно этого мы ожидаем от игрока, вышедшего со скамейки запасных - влияния на результат.
Теперь ему придётся конкурировать с разными футболистами на позиции, на которой он может играть и заслуживает играть.
Будет ли Мудрик играть в основе? Это скорее вопрос к нему, чем ко мне", - цитирует аргентинца Football London.
На счету Мудрика шесть забитых мячей и три результативные передачи в 29 матчах за "синих" во всех турнирах.
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