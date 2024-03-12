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Почеттино - про гол Мудрика в матче с Ньюкаслом: Это то, что должен делать игрок, выходящий на замену

Англия

Коуч синих похвалил украинского вингера за удачную игру

Почеттино - про гол Мудрика в матче с Ньюкаслом: Это то, что должен делать игрок, выходящий на замену

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник лондонского "Челси" Маурисио Почеттино оценил выступление Михаила Мудрика во вчерашнем матче 28-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (3:2).

Напомним, украинский вингер появился на поле во втором тайме, и уже через несколько минут поразил ворота соперника, забив третий гол своей команды.

"Это был очень хороший гол, и именно этого мы ожидаем от игрока, вышедшего со скамейки запасных - влияния на результат.

Теперь ему придётся конкурировать с разными футболистами на позиции, на которой он может играть и заслуживает играть.

Будет ли Мудрик играть в основе? Это скорее вопрос к нему, чем ко мне", - цитирует аргентинца Football London.

На счету Мудрика шесть забитых мячей и три результативные передачи в 29 матчах за "синих" во всех турнирах.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Ньюкасл Михаил Мудрик
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Источник:
Football London
Опубликовал: Александр Бураков
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