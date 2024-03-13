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Челси планирует массовую продажу игроков в Саудовскую Аравию. Касается ли это Мудрика?

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"Пенсионеры" собираются устранить дефицит бюджета в 105 млн евро

Челси планирует массовую продажу игроков в Саудовскую Аравию. Касается ли это Мудрика?

Bloomberg

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Лондонский "Челси" планирует прекратить сотрудничество со многими игроками команды в период летнего трансферного окна, сообщает Daily Mail.

По информации источника, владелец "синих" Тодд Боули недавно посетил Саудовскую Аравию, где провёл встречу с Майклом Эменало, являющимся футбольным директором национальной профессиональной лиги.

Главной темой разговора стала продажа некоторых игроков в летнее трансферное окно. В частности, лондонский клуб больше не рассчитывает на Ромелу Лукаку, Кепу Аррисабалагу, Рахима Стерлинга, Марка Кукурелью, Армандо Брою и Трево Чалоба. Также под вопросом дальнейшая судьба Конора Галлахера. Точно не стоит беспокоиться Михаилу Мудрику - украинец избежал попадания в этот список.

Ранее "Челси" уже продавал в саудовские клубы Н'Голо Канте ("Аль-Иттихад"), Калиду Кулибали ("Аль-Хиляль") и Эдуара Менди ("Аль-Ахли").

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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