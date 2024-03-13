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Артета хочет, чтобы Арсенал подписал игрока из Милана

Англия
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Шарль де Кателаре может перейти в АПЛ

Артета хочет, чтобы Арсенал подписал игрока из Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Шарль де Кателаре в текущем сезоне привлек внимание лондонского "Арсенала". Футболист "Милана" сейчас выступает за "Аталанту" на правах аренды.

В трансфере игрока заинтересован главный тренер "Арсенала" Микель Артета. Испанец считает де Кателаре хорошим футболистом. "Канониры" готовы отдать за 23-летнего бельгийца 30 миллионов фунтов стерлингов.

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Де Кателаре в нынешнем сезоне Серии А провел 26 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 ассистов.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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