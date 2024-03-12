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Артета - о Хаверце: После первых трёх месяцев не думал, что стадион будет распевать его имя
Наставник "канониров" рад за прошлогоднего новичка
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал выступления атакующего полузащитника Кая Хаверца.
"Если бы мне кто-то сказал, что спустя первые 2-3 месяца весь стадион с таким энтузиазмом будет распевать имя Хаверца - в это было бы трудно поверить!
Вот что случается с хорошими людьми и великолепными игроками. Его невозможно не любить", - приводит слова испанца журналист Фабрицио Романо.
Напомним, летом прошлого года Хаверц перешёл в "Арсенал" из "Челси" за 75 миллионов евро. В первые месяцы в стане "канониров" немец регулярно подвергался критике со стороны болельщиков и экспертов из-за невнятной игры. В текущем сезоне Кай провёл 37 матчей во всех турнирах, отметившись девятью голами и тремя ассистами.
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