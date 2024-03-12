Артета - о Хаверце: После первых трёх месяцев не думал, что стадион будет распевать его имя

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал выступления атакующего полузащитника Кая Хаверца.

"Если бы мне кто-то сказал, что спустя первые 2-3 месяца весь стадион с таким энтузиазмом будет распевать имя Хаверца - в это было бы трудно поверить!

Вот что случается с хорошими людьми и великолепными игроками. Его невозможно не любить", - приводит слова испанца журналист Фабрицио Романо.