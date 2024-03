Капитан Лутона вернулся на стадион, на котором три месяца назад едва не умер

Капитан "Лутона" Том Локьер во время матча 17-го тура АПЛ, который не доиграли 16 декабря 2023 года против "Борнмута", пережил остановку сердца. Матч перенесли на 13 марта 2024 года.

Том Локьер вернулся и посетил врачей, которые спасли ему жизнь три месяца назад, и лично поблагодарил за жизнь.

Напомним, что Том в нынешнем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Lovely moment as Tom Lockyer gets a fine ovation from all sides of the ground. Makes a point of thanking the medical staff and signalling it is they who deserve the praise. pic.twitter.com/tj4K2siDKm