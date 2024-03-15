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Саутгейт - про Беллингема: У него характер, как у Джеррарда, Виейра или Роя Кина

Англия

Тренер "трёх львов" сравнил Джуда с легендами футбола

Саутгейт - про Беллингема: У него характер, как у Джеррарда, Виейра или Роя Кина

The Independent

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Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт оценил лидерские качества полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема.

"Думаю, было несколько великих игроков, которые имели такой же менталитет. Это Джеррард, Виейра и Рой Кин. Они не любят проигрывать, они любят побеждать. В такие моменты они буквально тянут команду за ноги и сами находятся на грани. Именно на ней Джуд часто находится. Но ему надо сохранять спокойствие в такие моменты. Особенно в том случае, если у него уже есть жёлтая карточка.

Недавно (в матче с "Валенсией" - прим.) он переступил эту грань. Но Джуд - умный мальчик, он извлечёт урок. Он очень умен и восприимчив к обучению и восприятию всего нового. Он провел невероятный сезон в исторически крупнейшем клубе мира. Каждый может спорить об этом, но мы очень рады, что он у нас есть", - цитирует специалиста The Independent.

Напомним, Беллингем был дисквалифицирован на два матча в Ла Лиге после удаления в игре с "Валенсией" (2:2).

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Источник:
The Independent
Опубликовал: Александр Бураков
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