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Bild: Манчестер Юнайтед хочет избавиться от Санчо. Клуб уже выставил ценник Боруссии
Не складывается у вингера в родной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" намерен расстаться с Джейдоном Санчо в период летнего трансферного окна.
По информации Bild, "манкунианцы" собираются выручить за трансфер 23-летнего игрока порядка 35-40 миллионов евро. Сообщается, что такая сумма устраивает дортмундскую "Боруссию", в составе которой сейчас выступает Джейсон на правах аренды.
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Отмечается, что английский вингер также не не хочет продолжать выступать в составе "МЮ", особенно под руководством Эрика тен Хага. Напомним, ранее у Джейдона случился открытый конфликт с тренером, из-за чего он был отстранён от тренировок с командой на четыре месяца.
С момента своего возвращения в "Боруссию" вингер провёл 10 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.
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