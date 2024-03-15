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Bild: Манчестер Юнайтед хочет избавиться от Санчо. Клуб уже выставил ценник Боруссии

Англия

Не складывается у вингера в родной Англии

Bild: Манчестер Юнайтед хочет избавиться от Санчо. Клуб уже выставил ценник Боруссии

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" намерен расстаться с Джейдоном Санчо в период летнего трансферного окна.

По информации Bild, "манкунианцы" собираются выручить за трансфер 23-летнего игрока порядка 35-40 миллионов евро. Сообщается, что такая сумма устраивает дортмундскую "Боруссию", в составе которой сейчас выступает Джейсон на правах аренды.

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Отмечается, что английский вингер также не не хочет продолжать выступать в составе "МЮ", особенно под руководством Эрика тен Хага. Напомним, ранее у Джейдона случился открытый конфликт с тренером, из-за чего он был отстранён от тренировок с командой на четыре месяца.

С момента своего возвращения в "Боруссию" вингер провёл 10 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джейдон Санчо трансфер
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Опубликовал: Александр Бураков
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