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Манчестер Сити – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Пеп Гвардиола в шаге от "Уэмбли"

Манчестер Сити – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках четвертьфинала Кубка Англии "Манчестер Сити" будет принимать у себя дома переломанную и переутомленную команду Эдди Гау, которая демонстрирует максимально нестабильные результаты и в прошлом раунда с горем пополам одолела "Блэкберн" лишь в серии пенальти.

Команды подходят к этому матчу в очень разных формах, а учитывая тот факт, что встреча пройдет на "Этихаде", шансов у "сорок" не так много. Но они умеют побеждать "Сити" и в этом сезоне уже это доказывали.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 16 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Ньюкасл"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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