Манчестер Сити – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

В рамках четвертьфинала Кубка Англии "Манчестер Сити" будет принимать у себя дома переломанную и переутомленную команду Эдди Гау, которая демонстрирует максимально нестабильные результаты и в прошлом раунда с горем пополам одолела "Блэкберн" лишь в серии пенальти.

Команды подходят к этому матчу в очень разных формах, а учитывая тот факт, что встреча пройдет на "Этихаде", шансов у "сорок" не так много. Но они умеют побеждать "Сити" и в этом сезоне уже это доказывали.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 16 марта.

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