Манчестер Сити – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча Кубка Англии на 16.03.2024

Кубок Англии, 1/4 финала

16 марта, 19:30. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Саймон Гупер

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Действующий обладатель Кубка Англии продолжает свой путь за трофем. На этот раз впереди команда, с которой в последних личных встречах подопечные Гвардиолы испытывали немалые проблемы. В том числе "Ньюкасл" в сентябре прошлого года выбил "Сити" из Кубка лиги. Теперь этот одноматчевой поединок состоится на "Этихаде".

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Новости Манчестер Сити

"Горожане" в прошлом туре провели очень важный и тяжелый матч. Подопечные Гвардиолы посетили "Энфилд", где встретились с "Ливерпулем". Активность команд не утихала на протяжении всего поединка, поэтому “Сити” прилично устал. На гол Стоунса в первом тайме “мерсисайдцы” ответили взятием ворот Макаллистера с пенальти после перерыва.

Эта ничья была в пользу "Арсенала", но в целом чемпионская гонка все еще продолжается. Хоть и "Сити" идет на третьей позиции, но отрыв от первых "канониров" составляет всего один зачетный пункт. Тем более, что 31 марта - после международной паузы - лондонцы встретятся с "горожанами" на "Этихаде". Так что впереди все самое интересное. Но самое главное, что до этого поединка есть время. Поэтому все силы будут брошены на матч против "Ньюкасла".

Кадры хозяев

Не сможет сегодня помочь команде Гвардиолы Грилиш – он уже четвертый матч вне игры. Также под вопросом участие де Брюйне и Эдерсона. Они не доиграли предыдущий поединок против “Ливерпуля”, поэтому есть риск того, что они не успели восстановиться. Однако Гвардиола все равно предпочитает дублера бразильца Ортегу в кубковых матчах.

Новости Ньюкасл Юнайтед

В минувший понедельник "сороки" играли с соседом в турнирной таблице "Челси" на его же поле. В первом тайме была более-менее равная игра, но после перерыва “Ньюкасл” не выдержал давление от пенсионеров. В том числе и Мудрик расписался в воротах Дубравки. Это было второе подряд выездное поражение в рамках АПЛ для "Ньюкасла".

В настоящее время подопечные Хау находятся на 10 месте чемпионата Англии. До зоны еврокубков достаточно далеко. Результаты "сорок" в последние месяцы значительно ухудшились, поэтому такая позиция в турнирной таблице – следствие плохой игры. К примеру, за последние семь матчей “Ньюкасл” лишь дважды выиграл в основное время. А отрыв от "Сити" составляет космические 15 очков. Однако эти команды сейчас и не являются конкурентами в текущем сезоне АПЛ.

Кадры гостей

Потерь у "сорок" больше. Кроме Тонали, до сих пор отбывающего дисквалификацию, не сыграют сегодня Уилсон, Барнс, Триппьер и Жолинтон – у всех травмы. Берн и Гордон также не доиграли матч предыдущего тура с Челси. “Сегодня” они могут тоже не выйти на поле.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Ньюкасл Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

10.03. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

06.03. Манчестер Сити – Копенгаген 3:1 (ЛЧ)

03.03. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)

27.02. Лутон – Манчестер Сити 2:6 (Кубок Англии)

24.02. Борнмут – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

11.03. Челси – Ньюкасл 3:2 (АПЛ)

02.03. Ньюкасл – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)

27.02. Блэкберн – Ньюкасл 1:1 (3:4) (Кубок Англии)

24.02. Арсенал – Ньюкасл 4:1 (АПЛ)

17.02. Ньюкасл – Борнмут 2:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

13.01.2024. Ньюкасл – Манчестер Сити 2:3 (АПЛ)

27.09.2023. Ньюкасл – Манчестер Сити 1:0 (Кубок лиги)

19.08.2023. Манчестер Сити – Ньюкасл 1:0 (АПЛ)

04.03.2023. Манчестер Сити – Ньюкасл 2:0 (АПЛ)

21.08.2022. Ньюкасл – Манчестер Сити 3:3 (АПЛ)

Путь команд в Кубке Англии

Третий раунд

Манчестер Сити – Хаддерсфилд 5:0

Сандерленд – Ньюкасл 0:3

1/16 финала

Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1

Фулхэм – Ньюкасл 0:2

1/8 финала

Лутон – Манчестер Сити 2:6

Блэкберн – Ньюкасл 1:1 (3:4 в с. п.)

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Ньюкасл

Прогноз матча Манчестер Сити – Ньюкасл от UA-Football

В "горожан" было почти неделю отдыха от поединка с "Ливерпулем", у "Ньюкасла" был на один день меньше. Этот и еще многие мелкие факторы идут в плюс "Манчестер Сити". Сегодня именно подопечные Гвардиолы пройдут дальше. И они должны это сделать уверенно, в отличие от предыдущих матчей с “Ньюкаслом”. Прогноз: Победа “Манчестер Сити” в два и более мяча (Ф -1,5, кф. 1,7).