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Лучшим бомбардиром Айнтрахта заинтересовались топ клубы АПЛ

Англия

Ливерпуль видит в нем нового Салаха

Лучшим бомбардиром Айнтрахта заинтересовались топ клубы АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Айнтрахта" Омар Мармуш заинтересовал "Ливерпуль", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", сообщает AS.

Как говорится в источнике, за 25-летним египтянином следят ряд топ клубов АПЛ, но наибольший интерес проявляет "Ливерпуль", поскольку видит в нем нового Салаха. Отмечается, что "Ливерпуль" готов отдать 50 миллионов евро за нападающего.

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Напомним, Мармуш забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 32 играх. Пока он считается лучшим бомбардиром "Айнтрахта" в этом сезоне Бундеслиги.

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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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