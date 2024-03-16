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Кубок Англии. Вулверхэмптон – Ковентри 2:3. Сумасшедший камбэк от небесно-голубых

Англия

Если вы не смотрели эту игру, вы пропустили один из самых эпичных матчей этого сезона

Кубок Англии. Вулверхэмптон – Ковентри 2:3. Сумасшедший камбэк от небесно-голубых

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, 1/4 финала

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Ковентри Сити" 2:3

Голы: Аит-Нури (84), Буэно (88) — Симмс (53, 90+7), Райт (90+10)

"Вулверхэмптон": Са — Килман, Буэно (Дойл, 73), Тоти (Доэрти, 60) — Семеду, Гомеш, Лемина, Аит-Нури — Сарабия, Фрейзер (Чивоме, 60)

"Ковентри Сити": Коллинз — Томас, Латибодьер (Таварес, 90+3), Китчинг — ван Эвейк, Экклз (Торп, 90+3), Шиф, Бидуэлл — Палмер (О'Хар, 69) — Райт, Симмс

Предупреждения: Аит-Нури (6), Сарабия (81)

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