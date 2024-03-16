Спокойно до полуфинала. Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед 2:0. Видеообзор матча

"Манчестер Сити" стала первой командой, которая в течение шести лет подряд выходит в полуфинал Кубка Англии. Сегодня их соперником стал "Ньюкасл", который даже перешел в 3 центральных защитника, что не типично для "сорок". Однако количество оборонительных защитников не помогло. Бернарду Силва оформил дубль еще в первом тайме, этого оказалось достаточно, чтобы пройти дальше.

Кубок Англии, 1/4 финала

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Саймон Гупер

"Манчестер Сити" - "Ньюкасл Юнайтед" 2:0

Голы: Бернарду Силва 13, 31