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Спокойно до полуфинала. Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед 2:0. Видеообзор матча
Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.03.2024 ⋇ Кубок Англии на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" стала первой командой, которая в течение шести лет подряд выходит в полуфинал Кубка Англии. Сегодня их соперником стал "Ньюкасл", который даже перешел в 3 центральных защитника, что не типично для "сорок". Однако количество оборонительных защитников не помогло. Бернарду Силва оформил дубль еще в первом тайме, этого оказалось достаточно, чтобы пройти дальше.
Кубок Англии, 1/4 финала
"Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Саймон Гупер
"Манчестер Сити" - "Ньюкасл Юнайтед" 2:0
Голы: Бернарду Силва 13, 31
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