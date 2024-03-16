Что это было? Фулхэм - Тоттенхэм 3:0. Видеообзор матча

"Тоттенхэм" шокировал своих фанатов в матче с "Фулхэмом". Хозяева разбили "шпор", забив три безответных мяча. Джокером Марку Силвы очередной раз становится Муниз, который забивает 7 голов в последних 7 матчах.

После прошлого поединка, от коллектива Постекоглу ждали как минимум сильного выездного матча, но что-то пошло не так...

АПЛ, 29-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Фулхэм" - "Тоттенхэм" 3:0

Голы: Муниз (42, 61), Лукич (49)