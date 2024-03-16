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Что это было? Фулхэм - Тоттенхэм 3:0. Видеообзор матча

Англия
Обновлено

Фулхэм - Тоттенхэм ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Что это было? Фулхэм - Тоттенхэм 3:0. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

Новина українською

"Тоттенхэм" шокировал своих фанатов в матче с "Фулхэмом". Хозяева разбили "шпор", забив три безответных мяча. Джокером Марку Силвы очередной раз становится Муниз, который забивает 7 голов в последних 7 матчах.

После прошлого поединка, от коллектива Постекоглу ждали как минимум сильного выездного матча, но что-то пошло не так...

АПЛ, 29-й тур
Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
"Фулхэм" - "Тоттенхэм" 3:0
Голы: Муниз (42, 61), Лукич (49)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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