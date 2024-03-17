Скандинавский апгрейд. Почему Расмус Хойлунд наконец стал лидером атак МЮ

В начале сезона Расмус Хойлунд воспринимался "кейсом", с которым "Манчестер Юнайтед" откровенно промахнулся. В понимании многих новичок, приобретенный за безумные 64+8 фунтов стерлингов, должен сразу гарантировать результат, однако этого не произошло.

Несмотря на то, что парень порадовал довольно неплохим перформансом в ЛЧ (мяч – "Баварии" и по дублю – "Галатасараю" и "Копенгагену"), все равно неудобные вопросы не были сняты. Во-первых, "манкунианцы" с позором покинули турнир, чем несколько умалили заслуги нападающего, во-вторых, датчанин отличился в АПЛ лишь 26 декабря – в той самой сверхэмоциональной зарубе с "Астон Виллой" (3:2).

Для рядового англичанина домашний чемпионат всегда в приоритете, и точный выстрел против бирмингемцев вызвал разные оценки. Кто-то облегченно выдохнул, у кого-то же возник повод для еще одной порции мемов; самое интересное, что вскоре эти же люди удивленно наблюдали за тем, как Расмус стремительно прибавил и в итоге стал лучшим игроком февраля.

Вышла целая серия – гол и ассист в борьбе с "Тоттенхэмом" (это же повторилось против "Вулверхэмптона"), также пострадали "Вест Хэм", снова "Астон Вилла" и "Лутон" (дубль). По средствам массовой информации мгновенно разлетелась новость, что Хойлунд оказался самым молодым (21 год и 14 дней) в истории Премьер-лиги, кому удалось забить в шести поединках подряд – скандинав опередил таких коллег по цеху, как Джо Уиллок, Эрлинг Холанд и Тьерри Анри.

Фанаты утонули в комплиментах, - иногда даже звучали сравнения с Рудом ван Нистелроем, - а сам Расмус вдруг превратился в ценную боевую единицу, от которой команда едва не зависит.

Мышечная травма отправила скандинава в лазарет на несколько недель, и примечательно, что в течение этого времени "Манчестер Юнайтед" уступил и в дерби (что все же прогнозировалось), и "Фулхэму", где "дьяволам" стопроцентно не хватило дополнительных рук. Учитывая то, как интенсивно общественность обсуждает потенциальное возвращение форварда к кубковому матчу с "Ливерпулем", возникает логичный вопрос: что так сильно повлияло на недавнего персонажа для шуток?

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Прежде чем приобрести Хойлунда, МЮ охотился за Гарри Кейном – гарантированным поставщиком опасных эпизодов и голов. Трансфер не состоялся, британец вместо этого остановился на мюнхенской "Баварии", и на "Олд Траффорд" осталось небольшое послевкусие разочарования. Логично, что Расмус моментально оказался под дополнительным давлением – а что же он покажет, если получит роль первой скрипки впереди?

Вообще общественное мнение не было снисходительным к датчанину. С одной стороны, это очевидно, ведь ценник требовал активных действий в режиме "здесь и сейчас". Клуб очень нуждался в изменениях на острие, устал от критики, инвестировал солидные средства и все равно оказался в ситуации, когда болельщики плевались от разочарования. Напоминаем еще раз – дебютное взятие ворот в АПЛ случилось с 15 попытки, против Унаи Эмери.

Если честно, вот эта предвзятость, присущая на Туманном Альбионе, давно достала. От нынешнего футбола веет роботизированностью, такое ощущение, будто у игрока забрали элементарное право на ошибку. Расмус же наоборот заслужил определенную снисходительность: 20 лет (не все в аналогичном возрасте способны "разрывать"); требовалось время на адаптацию, тем более после Серии А; исполнитель приехал с травмированной спиной, пропустил не просто старт лиги, но и сборы, когда обычно "вырисовывается" костяк коллектива. Для Эрика тен Гага и любого другого тренера это сверхважно.

Наглядный пример того, что Хойлунд является еще довольно молодым футболистом, которому необходим подход – это не менее противоречивое начало в "Аталанте". Вы вот знали, что в Бергамо он отметился только одним мячом в одиннадцати встречах? Зато потом приличная отдача – 3+1 с 16-го по 18-й туры Кальчо.

В конце октября форвард дал интервью The Independent и показал, что четко осознавал тогдашнюю картину – в его активе были удачные действия в ЛЧ, что не особо спасало от хейта, но трезвые комментарии вызывали надежду на успех и на внутренней арене:

"Я знаю себе цену. Я понимаю, что должен работать каждый день, ведь играю за "Манчестер Юнайтед". В конце концов, мне всего 20 лет, многое надо усовершенствовать, но я медленно этого достигаю. Я считаю, что хорошо начал сезон, теперь должен продолжать, и голы будут забиты в Премьер-лиге. стараюсь проявить индивидуальность, и каждый раз выкладываюсь на 110 процентов. Каждый раз, когда я на поле, то прилагаю усилия, но мне все еще нужно найти ритм. Конечно, я еще привыкаю к Премьер-лиге. Впрочем, мои товарищи по команде также видят мои "шаблоны" в игре, поэтому с каждым днем она становится все лучше".

Еще один момент, который несколько выбивал Расмуса из равновесия – это надоедливость прессы, которая достала постоянными сравнениями с Эрлингом Холандом. Оба скандинавы, на идентичной позиции, с похожими ценниками, однако такими разными результатами – здесь сам Бог велел, чтобы не придраться.

Радовали дипломатические ответы: "Как я уже много раз говорил, я не хочу, чтобы меня с ним сравнивали. Эрлинг – невероятный, пожалуй, сейчас лучший нападающий в мире. Пока что я на более низком уровне, но надеюсь, что смогу улучшиться – тогда мы увидим, на что я способен".

Были попытки "забросить" тейк и про "так вот же Гарначо "выстрелил", в чем же тогда заминка с Расмусом?". Алехандро все же "варился" в системе "красных дьяволов", прошел подготовку и наполнен вот этой философией, о которой так любят говорить романтики. К тому же аргентинец является вингером и, как бы это ни звучало, технически ему легче создать остроту – как ни крути, на фланге со смещением в центр есть больший угол обзора; Хойлунд же прикреплен к штрафной площадке, где у него меньше времени на принятие верного решения.

Чтобы новичок почувствовал в себе уверенность и психологически "прокачался", Эрик тен Гаг привлек Робина ван Перси – голландец провел долгую беседу на базе "Керрингтон". Еще из интересного – менторские функции непосредственно в раздевалке были переложены на плечи Кристиана Эриксена и Виктора Линделефа. Судя по тому, как Расмус добавил, психология сработала.

Терпение и поддержка – вот что помогло Расмусу приспособиться и отбросить факторы, которые бременем висели на его шее. Опять же немного откатимся в прошлое – Джан Пьеро Гасперини не глупый тренер, быстро осознал проблематику датчанина и сделал все, чтобы полузащита и партнеры атакующего звена "насытили" его пасами.

"Аталанте" за это отвечали Адемола Лукман, Жереми Бога и Давиде Дзаппакоста, в "МЮ" тен Гаг позаботился о том, чтобы была установлена связь между Хойлундом и трио Рэшфорд-Фернандеш-Гарначо. Да, нападающий очень зависим от помощи товарищей, но и благодаря им сумел улучшить статистические показатели – например, увеличил количество передач за 90 минут (3 14,6 до 15,6) и стал намного эффективнее в штрафной зоне.

Что будет дальше? Расмус является финишером, ему несколько не хватает креативности, поэтому тренерский штаб полагается на талант Фернандеша. Если в рядах "манкунианцев" не будет глобальных потрясений, и взаимосвязь между исполнителями не пострадает, то есть большая вероятность, что Хойлунд качественно прибавит. Он до сих пор учится и должен прийти к каким-то выводам – возможно, мы их засвидетельствуем уже против "Ливерпуля".

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