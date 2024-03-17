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Вест Хэм нацелился на центрального защитника МЮ
Харри Магуайр
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" хочет приобрести центрального защитника "МЮ" Харри Магуайра. Об этом сообщает The Sun.
Как говорится в издании, главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет укрепить оборону команды, он считает, что покупка Харри Магуайра поможет укрепить позиции в защите. Издание добавляет, что "Вест Хэм" готов отдать за 31-летнего англичанина около 15 миллионов евро, между тем "Манчестер Юнайтед" готов попрощаться с игроком за 30 миллионов евро.
Напомним, Харри Магуайр сыграл в 23 матчах во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 2 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.
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