Вест Хэм нацелился на центрального защитника МЮ

"Вест Хэм" хочет приобрести центрального защитника "МЮ" Харри Магуайра. Об этом сообщает The Sun.

Как говорится в издании, главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет укрепить оборону команды, он считает, что покупка Харри Магуайра поможет укрепить позиции в защите. Издание добавляет, что "Вест Хэм" готов отдать за 31-летнего англичанина около 15 миллионов евро, между тем "Манчестер Юнайтед" готов попрощаться с игроком за 30 миллионов евро.

Напомним, Харри Магуайр сыграл в 23 матчах во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 2 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.